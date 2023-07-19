Лучшие панорамные рестораны и бары Москвы: подборка заведений с красивым видом

Подробно рассказываем про лучшие панорамные рестораны и бары в Москве. Топ-мест с красивым видом на город.

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O2 Lounge Bar

Стильный ресторан на крыше с террасой и панорамными видами на Красную площадь и Кремль. Это видовой ресторан в Москве, располагается на крыше отеля The Carlton (Ритц Карлтон) на Тверской. Займи свое место в первом ряду стеклянного купола — тебе откроется панорамный вид на столицу:)

Панорамный ресторан MUME

Проект расположился на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити и стал самым высоким рестораном азиатской кухни в России и Европе. Уникальное оформление интерьера с дорогим китайским декором — к дизайну привлекли сингапурское агентство Hot Design Folks. Современная китайская кухня от мишленовского шеф-повара из Гонконга.

Бронируй столик к закату — наблюдай за тем, как преображается твой любимый город М.

Romantic Room

Это романтические свидания для пар на 67 и 51 этаже в Москва-Сити. Профессионалы всё продумали за тебя: свечи, воздушные шары, цветочные композиции, романтическая музыка, гирлянды, кресло-качели, а ещё фрукты, шоколадное фондю и бокал игристого. Всё, что тебе остаётся – просто приехать на место к назначенному часу.

В пакет услуг уже включена фотосессия с профессиональным фотографом.

City Space Bar & Restaurant

Панорамный ресторан-бар, расположенный на 34-м этаже гостиницы Swissotel Красные Холмы. Единственное чего тебе захочется на такой высоте — замедлиться, пить свой горячий сливочный ром (это действительно вкусно!) и наслаждаться жизнью.

CITY VOICE & SIX FLOOR

Бар–караоке располагается в небоскребе комплекса «Москва Сити» — на 6-ом этаже южной башни архитектурного тандема «ОКО». Это панорамный ресторан с блюдами стран тихоокеанского бассейна и многофункциональный караоке с эксклюзивными арт-залами.

Ресторан-бар-караоке работает круглосуточно. Приходи в любое время дня и ночи — покажи всем, что ты хорошо поёшь не только в душе:)

7 Sky

Ресторан на крыше с прекрасным видом на исторический центр Москвы. У тебя будет незабываемое свидание на крыше в панорамном сферическом домике — тепло и комфортно в любое время года.

Романтический пикник включает в себя игристое и легкие закуски;)

Ruski

Самый московский и самый «фешенебельно-русский» ресторан на 85-ом этаже башни ОКО. Это популярный видовой ресторан в Москве — еще и самый высокий в Европе. Здесь полностью открытая русская кухня, большая русская печь и водочный ice-bar — всё это знакомит с традициями и вкусами России.

One Love

Вся крыша будет только в вашем распоряжении. Тебе нужно только пригласить свою половинку и быть уверенным, что он/она не боится высоты. А обо всём остальном позаботятся организаторы.

Ты можешь заказать живую музыку, цветы, кальян, торт и даже салют:)

Иглубар

Ресторан на крыше с видом на Москву-Сити и другие знаковые места столицы. Индивидуальные иглу или купольные беседки рассчитаны на компании от 2 до 30 человек. Ты можешь заказать еду в капсульном ресторане, а можешь воспользоваться любым сервисом доставки еды и напитков — тогда плати только за аренду.

Fantomas Chateau & Rooftop

Бар на крыше на Болотной набережной. Приходи сюда наслаждаться панорамным видом на город и на Москву-реку. Это бар и одновременно пространство для техно-вечеринок и концертов под открытым небом. Здесь регулярно выступают известные диджеи, кавер-группы и джазбэнды.

Свидание ИГЛУ АРТ

В Центре современного искусства М'АРС открыт IGLOO ART — прогулки по выставкам в арт-мирах и свидания на крыше в стеклянном иглу. Будет игристое и восточные сладости, а еще сказочные виды на старинные особняки и тихие переулки Москвы.

Поговори со своей второй половинкой о любви и искусстве — на самой высокой точке М'АРСа;)

WowMoscow Lounge

Панорамный лаунж-бар с верандой на крыше. Находится на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь». В WowMoscow закуски формата street-food.

В летний период: с четверга по воскресенье Dj-сеты от местных резидентов.

Квартира с видом на Москву

Создатели подумали, что жаль иметь такой вид как у них и не говорить об этом! Кроме того, что это видовой ресторан-бар, тут есть важная концепция, квартира — это друзья и семья. Без конкретных сюжетов: гости просто наслаждаются жизнью, чудесным видом и разговаривают «ни о чём».

В планах «Квартиры»: кинопоказы и тематические коктейли, бранчи по выходным с безлимитным игристым и джазом, виниловые вечера. Следи за Kaverafisha, чтобы ничего не пропустить.

Strelka Bar

Летом на крыше бара открывается терраса с видом на Москву-реку, а во дворе работает киоск с уличной едой.

По выходным в баре проходят концерты русских и иностранных групп и вечеринки с диджеями. Весь доход от бара идет на поддержку института «Стрелка».

Проект «Высота 57 Lounge&Bar»

Просторное место, находится над смотровой площадкой на 57 этаже. Поднимайся на высоту, чтобы увидеть всю Москву, а потом растворить ее в клубах фруктового дыма...

Трамплин на Воробьевых

Ресторан с панорамным видом на Лужники и Москва-сити, расположенный на одном из «семи холмов» Москвы. Здесь европейская кухня, но представлена и грузинская карта.