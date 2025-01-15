Igloobar — место, с атмосферой тепла и уюта, которое работает круглый год. Идеально подходит для частных и семейных ужинов, романтических свиданий, праздничных событий на крыше и интересных фотосессий. Небанальное уютное пространство представляет собой прозрачные купольные беседки с панорамным видом на город. Заведение находится на Нижней Красносельской улице, в здании с гастрономическим пространством «Гастроферма». В «Иглубар» разрешено приносить с собой любые напитки и еду, никаких пробковых сборов. Или же можно заказать доставку прямо из ресторанов фудкорта на первом этаже. Японская, американская, кавказская, русская и паназиатская — далеко не вся география блюд, которые вам подадут. Посуду гости также могут принести с собой или взять в аренду, предлагается услуга сервировки стола. По желанию организуют и бестабачные паровые коктейли. https://igloobar.ru/ Режим работы: ежедневно 13:00-04:00
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