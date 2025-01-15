http://ruski.354group.com/ Панорамный ресторан занимает весь 85-ый этаж небоскреба «ОКО» в Москва-Сити и, благодаря сплошному витринному остеклению, будто бы парит в воздухе. Светлое и дышащее пространство пронизано цитатами из прошлого, оставаясь при этом модным и прогрессивным. Элегантная и современная атмосфера Ruski как нельзя лучше соответствует духу ресторана, предлагающего своим гостям традиционные блюда русской кухни в современном гастрономическом прочтении от шеф-повара Александра Волкова-Медведева. Время работы: Воскресенье — Четверг: 12:00 — 00:00 Пятница — Суббота: 12:00 — 02:00
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Комментарии
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Аноним1 июля 2024, 03:39
Отравились. С каждым разом сервис и кухня все хуже.
Вид 10/10, еда прям совсем не то
Пользователь №5720412 октября 2021, 03:12
Ужасное обслуживание. Персонал прям выпрашивает чаевые и доп чаевые прям в лоб за любую свою работу и ещё уточняют перевели ли или нет. Чувствуешь себя как в электричке. Шубы продают. Фокусники ходят. Поесть нормально невозможно.
Danilaorlinskiy4 сентября 2021, 18:37
Хорошое место, с хорошим видом. Единственная проблема, это очередь к лифту, стоял минут 15. Очень уютные места "для двоих", там вид бомбический
Шикарные виды, вкусные десерты. Рекомендую хоть раз заглянуть.