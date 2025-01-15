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Амбассадори-Трамплин

Москва, Косыгина, 28

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https://tramplin-ambassadori.rest/ Ресторан с панорамным видом на Лужники и Москва-сити, расположенный на одном из «семи холмов» Москвы. В меню — морские ежи, свежие устрицы, сибас в соли, согревающие супы, стейки, пасты и ризотто. Некоторые десерты могут показаться знакомыми — это всеми любимый торт «Наполеон» и воздушный «Павлова», но неповторимый вкус достигается особенностью рецептуры, которую шеф-повар разыскивал как настоящий кулинарный сыщик. В «Трамплине» узнаешь что-то новое даже о классических блюдах. Режим работы: Ежедневно, 12:00–00:00
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