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Сити Войс

Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, 21к2, этаж 6

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https://city-voice.ru/ Ресторан паназиатской кухни с изысканным французским акцентом — Mомо. Здесь ты сможешь насладиться оригинальными вкусами Азии, авторскими коктейлями и незабываемым панорамным видом на Москву. За кухню отвечает шеф-повар Анатолий Сон, чьё мастерство сформировалось благодаря опыту работы в лучших ресторанах мира, таких как Play Дубай, Starwood, Sheraton. Работая с легендарным шефом Рифом Отманом, Анатолий перенял тонкости ближневосточной и паназиатской кухни, чтобы создать уникальное меню. Режим работы: ВТ-ВС: 18:00 - 05:00
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