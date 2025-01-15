https://city-voice.ru/ Ресторан паназиатской кухни с изысканным французским акцентом — Mомо. Здесь ты сможешь насладиться оригинальными вкусами Азии, авторскими коктейлями и незабываемым панорамным видом на Москву. За кухню отвечает шеф-повар Анатолий Сон, чьё мастерство сформировалось благодаря опыту работы в лучших ресторанах мира, таких как Play Дубай, Starwood, Sheraton. Работая с легендарным шефом Рифом Отманом, Анатолий перенял тонкости ближневосточной и паназиатской кухни, чтобы создать уникальное меню. Режим работы: ВТ-ВС: 18:00 - 05:00
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