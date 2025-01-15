Сайт: https://barstrelka.com/ Городское пространство для неформального общения при институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В эклектичном интерьере соединяются элементы ар-деко, итальянского и скандинавского дизайна 60-х и 70-х годов. В баре большая коктейльная карта и интернациональное меню: используют сезонные и местные продукты. Летом на крыше бара открывается терраса с видом на Москву-реку, а во дворе работает киоск с уличной едой. По выходным в баре проходят концерты русских и иностранных групп и вечеринки с диджеями. Весь доход от бара идет на поддержку института «Стрелка». пн-чт: 10:00-23:00 пт: 10:00-3:00 сб: 12:00-3:00 вс: 12:00-22:00
Карта места...
Пишем об этом месте в блоге
Комментарии
Yana Pronovich7 июня 2021, 03:17
Еда всегда отстой. Коктейли ???? Летом всегда классно, столик всегда заранее! Тусовки весёлые :) и вид любимый [2764-FE0F]
Один из лучших клубов Москвы на протяжении большого количества лет. Набор музыкантов и жанров очень демократичный – тут вас и диско и нью вейв и синтипоп и тд
Никогда не была, но слышала про это место, надо бы добраться)