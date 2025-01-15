  1. Москва
  2. Места
  3. Бары

Strelka Bar

Москва, Берсеневская набережная, 14/5

Телефон

Telegram

Сайт: https://barstrelka.com/ Городское пространство для неформального общения при институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В эклектичном интерьере соединяются элементы ар-деко, итальянского и скандинавского дизайна 60-х и 70-х годов. В баре большая коктейльная карта и интернациональное меню: используют сезонные и местные продукты. Летом на крыше бара открывается терраса с видом на Москву-реку, а во дворе работает киоск с уличной едой. По выходным в баре проходят концерты русских и иностранных групп и вечеринки с диджеями. Весь доход от бара идет на поддержку института «Стрелка». пн-чт: 10:00-23:00 пт: 10:00-3:00 сб: 12:00-3:00 вс: 12:00-22:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Лучшие панорамные рестораны и бары Москвы: подборка заведений с красивым видом

Подробно рассказываем про лучшие панорамные рестораны и бары в Москве. Топ-мест с красивым видом на город.

Ещё бары в городе Москва

Орбита

Яузская улица, 1/15с1
Карточка

Longdrink

Переведеновский переулок, 21с7
Карточка

МосКальян

улица Стромынка, 25с1
Карточка

Делай культуру

Милютинский переулок, 15с1
Карточка

Кабинет психолога

Пятницкая улица, 30с1
Карточка

Таверна «Под ведьмачьим мечом»

Камергерский переулок, 5/7
Карточка

Dungeon Pub

Малая Почтовая улица, 2/2с1
Карточка

Perepel

Садовая-Каретная улица, 18
Карточка

Комментарии

Аватар
Нина
29 декабря 2023, 22:15

Никогда не была, но слышала про это место, надо бы добраться)

Аватар
Yana Pronovich
7 июня 2021, 03:17

Еда всегда отстой. Коктейли ???? Летом всегда классно, столик всегда заранее! Тусовки весёлые :) и вид любимый [2764-FE0F]

И
Илья
20 мая 2021, 19:41

Один из лучших клубов Москвы на протяжении большого количества лет. Набор музыкантов и жанров очень демократичный – тут вас и диско и нью вейв и синтипоп и тд

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста