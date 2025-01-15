Панорамный лаунж-бар с верандой на крыше. Находится на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь». Один из залов особенный и имеет свою историю — это переход между ореховым и шоколадным цехами бывшего Красного Октября. Во времена действующей фабрики по нему в вагонетках перегоняли шоколад для производства всем известных нам с детства конфет. У тебя есть особенная возможность провести здесь романтическое свидание ;) Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 13:00-00:00 ПТ-СБ: 13:00-02:00