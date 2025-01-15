  1. Москва
  2. Места
  3. Лаунж

Вау Москва

Москва, Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Панорамный лаунж-бар с верандой на крыше. Находится на территории бывшей шоколадной фабрики «Красный Октябрь». Один из залов особенный и имеет свою историю — это переход между ореховым и шоколадным цехами бывшего Красного Октября. Во времена действующей фабрики по нему в вагонетках перегоняли шоколад для производства всем известных нам с детства конфет. У тебя есть особенная возможность провести здесь романтическое свидание ;) Режим работы: ПН-ЧТ, ВС: 13:00-00:00 ПТ-СБ: 13:00-02:00
Карта места...

Пишем об этом месте в блоге

Карточка

Лучшие панорамные рестораны и бары Москвы: подборка заведений с красивым видом

Подробно рассказываем про лучшие панорамные рестораны и бары в Москве. Топ-мест с красивым видом на город.

Ещё лаунж в городе Москва

21

улица Новый Арбат, 21с2
Карточка

Высота 57

Пресненская наб. д.6 стр2
Карточка

Uct Garage

Бережковская набережная, 20с9
Карточка

Вау Москва

Берсеневский переулок, д. 5, стр. 1
Карточка

Tunes Lounge

Карточка

7 небо (7 Sky)

Карточка

Ван Лав

Карточка

Комментарии

П№
Пользователь №62874
18 апреля 2022, 03:17

Была не раз) довольно уютное место летом, когда открыта веранда. Красивый вид)

ШЯ
Шакирова Янита
19 сентября 2021, 17:42

Приятный вид с веранды все компенсирует, но меню очень слабое

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста