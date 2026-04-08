Пространство вечернего отдыха в Москве, где объединяются музыка, сцена и гастрономия. Здесь проходят шоу-форматы, живые выступления и атмосферные вечеринки, а гости могут провести вечер в караоке или lounge зале. Если ты ищешь куда пойти в Москве вечером, место для встречи с друзьями или ресторан с мероприятиями, Tunes предлагает разнообразные форматы: стендап-вечера, cabaret show, квизы, DJ-сеты и тематические события. Это формат отдыха, где каждый вечер отличается настроением и программой. караоке с ведущими и профессиональным звуком стендап, cabaret шоу и квизы вечеринки с DJ и специальные мероприятия комфортная посадка и авторская кухня удобное онлайн-бронирование столов Tunes находится на севере Москвы, рядом с метро Верхние Лихоборы. пт-сб: 12:00 — 06:00 вс-чт: 12:00 — 00:00 https://tuneskaraoke.ru
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