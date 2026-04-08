Атмосферный лаунж при одноименном автоцентре. Внутри просторный зал на 80 посадочных мест с автомобильной атрибутикой в декоре. Из развлечений — настолки и приставка, регулярные концерты и стендапы. В меню собрали комфортные и беспроигрышные блюда разных кухонь мира. Готовят гаспачо и фахитос, борщ и пельмени, брускетты и пасты, сеты закусок для компаний, а также большие бургеры. На баре — выбор классических коктейлей и твистов, бутылочное пиво и вино. Кроме того, наливают освежающие домашние лимонады, делают милкшейки, смузи и фреши. Режим работы: ПН-ЧТ: 11:00-23:00 Пятница: 11:00-05:00 Суббота: 13:00-05:00 Воскресенье: 13:00-00:00