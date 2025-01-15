https://7skyy.ru/ Свидание на крыше в самом сердце столицы с видом на исторический центр Москвы. Установлен панорамный сферический домик, в котором поддерживается комфортная температура в любое время года. Полный эффект присутствия на улице. Романтический пикник включает в себя: игристое вино, горячий чай, десерты, фрукты, мягкие пледы, комфортные кресла, качели-кокон с подсветкой и многое другое:) Фотосессия от профессионального фотографа идёт в подарок. Режим работы: Круглосуточно, по заявкам.
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