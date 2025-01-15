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Ван Лав

Москва, 1-й Неопалимовский пер., 8,

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https://onelove24.ru/ Свидание на крыше в самом сердце столицы с прекрасным видом, обзор 360 градусов. С крыши видны основные достопримечательности столицы: Храм Христа Спасителя, Сталинские высотки, МГУ, Рэдиссон, МИД Москвы, включая памятник Петру I на Москве-реке и Кремль. Установлен панорамный сферический домик, в котором поддерживается комфортная температура в любое время года. А еще сохраняется полный эффект присутствия на улице. Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 04:00, по заявкам.
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