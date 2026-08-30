ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Концерт на крыше «История любви в джазе» под звёздами

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 3700₽ до 10000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Концерт в честь дня рождения группы Ольга Ступина & B-Band с любимой зрителями программой «История любви в джазе» | «Love story in jazz». Самые романтичные, лиричные, страстные, темпераментные песни о бесконечной и вечной любви в изысканных интерпретациях звёзд джазовой сцены. Признание в любви на 9-ти языках (французском, русском, английском, испанском, немецком,итальянском,португальском, неаполитанском и даже японском и идише) в программе История любви в джазе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста