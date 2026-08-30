Концерт на крыше «История любви в джазе» под звёздами
Большая Татарская улица, 5
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от 3700₽ до 10000₽
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Про событие
Концерт в честь дня рождения группы Ольга Ступина & B-Band с любимой зрителями программой «История любви в джазе» | «Love story in jazz». Самые романтичные, лиричные, страстные, темпераментные песни о бесконечной и вечной любви в изысканных интерпретациях звёзд джазовой сцены. Признание в любви на 9-ти языках (французском, русском, английском, испанском, немецком,итальянском,португальском, неаполитанском и даже японском и идише) в программе История любви в джазе.
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