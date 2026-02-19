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Это НЕ театр

Артэквар, ул. Арбат, 9 строение 2

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Представь себе театр, где сцена — только начало. В этом спектакле привычные границы растворяются, и ты становишься частью живого мира, где каждая история — это зеркало, отражающее сложность человеческих чувств. Три французские одноактные пьесы, словно три акта одной большой драмы, уводят в путешествие по лабиринтам любви и театральной иллюзии. Этот путь — метамодерновый поиск подлинности, где искренность рождается из осознанного принятия и преодоления театральных обманов, оставляя зрителя с чувством, что правда возможна даже в мире иллюзий. Три театра и четыре актёра: Ксения Энтэлис Александра Булычёва Георгий Фетисов Андрей Савостьянов

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