Марафон-медитация с живым эмбиент звучанием от техно музыкантов. Без разговоров, без телефонов, без алкоголя. Радикальная альтернатива повседневному течению времени и дел. Коллективный опыт полной «остановки» вне зависимости от степени твоей перегрузки. Двухдневный марафон 12-часовых сессий. Каждую сессию ведёт свой учитель, за музыку отвечает приглашённый техно-музыкант, за движение света — медиахудожник, за арома — ольфакторный художник. Каждая сессия — погружение вглубь себя. Можно погрузиться один раз и надолго — или короткими заплывами. А можно вовсе раствориться в звуке и свете. Хедлайнеры: Пост-хор attaque de panique Никола Мельников Nikita Zabelin Борис Dr.Spy.Der Юрий NILS Raumtester