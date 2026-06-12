ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Ритм ноль

Монолит Холл, Михайловский проезд, 3В

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Марафон-медитация с живым эмбиент звучанием от техно музыкантов. Без разговоров, без телефонов, без алкоголя. Радикальная альтернатива повседневному течению времени и дел. Коллективный опыт полной «остановки» вне зависимости от степени твоей перегрузки. Двухдневный марафон 12-часовых сессий. Каждую сессию ведёт свой учитель, за музыку отвечает приглашённый техно-музыкант, за движение света — медиахудожник, за арома — ольфакторный художник. Каждая сессия — погружение вглубь себя. Можно погрузиться один раз и надолго — или короткими заплывами. А можно вовсе раствориться в звуке и свете. Хедлайнеры: Пост-хор attaque de panique Никола Мельников Nikita Zabelin Борис Dr.Spy.Der Юрий NILS Raumtester

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар
Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар

1000₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Йога среди искусства
Йога среди искусства
до

1200₽

Группа эмоциональной поддержки
Группа эмоциональной поддержки
до

Бесплатно

Видеоигры Афры Шафик
Видеоигры Афры Шафик
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи