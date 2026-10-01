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Партнёрство и создание отношений: мастерская для пар

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Даже когда ты любишь друг друга, бывает трудно обсудить ожидания, ответственность и совместные планы без привычных споров или недосказанности. На встрече с семейным психологом и медиатором Евгением Скарабейниковым ты сможешь посмотреть на отношения со стороны, лучше услышать друг друга и обсудить то, на что не хватает времени в повседневной жизни. Что тебя ждёт: • Практики для понимания потребностей и ожиданий каждого. • Спокойный разговор о ролях, границах и совместных решениях. • Создание карты партнёрства с общими ориентирами и договорённостями. • Камерная группа до 5–6 пар. Это не семейная терапия и не поиск виноватого. Мастерская подходит парам, которые хотят укреплять диалог, и не рассчитана на острый кризис. Каждый четверг в 19:00. Продолжительность: 2–2,5 часа.

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