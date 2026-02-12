Поведение обуславливается многими факторами. В течение всей жизни на человека влияет множество различных событий, которые формируют личность. Основываясь на них, ты выбираешь ту или иную модель поведения. Это и есть жизненный опыт, который накапливается с самого раннего детства, чтобы потом помочь выбрать свой личный путь. Но так ли однозначно можно толковать этот опыт? Вопросы, на которые предстоит ответить: — Почему у тебя именно такое окружение, такой образ жизни, такие работа и увлечения? — Могла ли твоя жизнь сложиться совсем по-другому? — Действительно ли твой выбор — только твой, или могли быть другие варианты? Эта встреча поможет разобраться со своим внутренним «я», понять природу своих поступков и решений и по-настоящему узнать себя. Что ты узнаешь: — что такое «логика» для мужчин и для женщин; — особенности женской и мужской физиологии; — как ты мыслишь; — как выбрать партнёра по жизни; — чем обусловлен выбор твоей профессии и твоего призвания; — почему у тебя такое окружение: друзья, подруги, коллеги, приятели, знакомые. Чему ты научишься: — Понимать природу своих поступков. — Принимать решения, основываясь на разуме. — Создавать правильные жизненные установки. — Понимать причины своих плохих мыслей и бороться с ними. — Принимать себя. — Жить и наслаждаться своей жизнью. Кто ведёт: Евгения Морозова.