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Как справиться с тревогой: лекция и мастер-класс

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 5500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Пока ты будешь рисовать картину, опытный психолог проведёт для тебя лекцию о тревоге. Для полного отступления тревоги выпьешь вина. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места осуществляется по 50% предоплате. Стоимость в зависимости от размера холста: – 30/40 см – 4500 рублей; – 40/50 см – 5500 рублей.

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