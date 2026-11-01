Пока ты будешь рисовать картину, опытный психолог проведёт для тебя лекцию о тревоге. Для полного отступления тревоги выпьешь вина. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места осуществляется по 50% предоплате. Стоимость в зависимости от размера холста: – 30/40 см – 4500 рублей; – 40/50 см – 5500 рублей.