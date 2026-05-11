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Ищем жизнь в глубинах планет

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 6+

Про событие

Есть ли жизнь за пределами Земли? Человечество давно волнует этот вопрос, и всё чаще оно задумывается о полётах на другие планеты. Но готовы ли мы к такому проекту? Мало долететь до далеких миров, там надо ещё и обжиться. Наиболее перспективные места для поиска жизни вне Земли и для сооружения внеземных обитаемых станций — это пещеры на планетах, их спутниках, астероидах и кометах. Именно в пещерах живой организм защищён от космической радиации, именно там в наименьшей степени проявляется суточный перепад температуры, который на поверхности достигает сотен градусов. В пещерах повышенная влажность, а вода необходима для жизни. Это может означать, что для полётов на другие планеты мы должны научиться проникать в космические «подземелья». Пещеры уже обнаружены на Марсе и других пригодных для жизни космических телах, но они пока не исследованы, поскольку не существует роботов-спелеологов, их еще необходимо создать. И эта работа уже началась. Сегодня требуются новые нестандартные идеи для изучения космических «подземелий», и без ИИ наши роботы точно не обойдутся. О лекторе: Владимир Сурдин. Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель». Председатель секции «Пропаганда и популяризация астрономии» Научного совета по астрономии РАН.

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