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Культурный центр ЗИЛ

Москва, Восточная ул., 4, к. 1

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http://zilcc.ru/ Дворец культуры ЗИЛ — классический памятник конструктивизма, строившийся как один из первых в Москве рабочих Дворцов культуры и сохранивший до сегодняшнего дня своё первоначальное предназначение. Дворец культуры задумывался как прогрессивное и передовое пространство для «строительства нового человека», и, как писали авторы проекта братья Веснины, он должен, прежде всего, вызывать ощущение свободы и радости. Дворец культуры ЗИЛ сейчас — это мультиформатная площадка для интеллектуального и культурного досуга, для развития творчества негосударственных театров и молодых театральных режиссёров, поддержки художников и музыкантов, ставшая точкой притяжения для креативного сообщества Москвы. Культурный центр ЗИЛ — пространство для вдохновения, развития и настоящего творческого роста, где работают порядка 40 студий по самых разным направлениям искусства, интеллектуального и физического развития для разных возрастов и уровней подготовки. Старейший из них — Драматический театр им. С.Л. Штейна, основанный в 1937 году. Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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Комментарии

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Татьяна
2 августа 2024, 02:43

Читала там лекцию, хорошее пространство, но всё в стиле СССР))

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Александра
6 июля 2024, 00:50

Ну вы слишком крутые, по сравнению с другими библиопространстрами! Так не частно!

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