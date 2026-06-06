Место силы для тех, кто ценит уникальность, ищет вдохновение и чувствует себя свободным. Крыша «Три вокзала. Депо» превратится в настоящий остров сокровищ и вдохновения. Тебя ждут: — Дизайнерские вещи — Украшения и декор — Живая музыка — Корнеры c гастрономией со всего мира — Атмосфера свободы, магии и творчества — Весёлые активности и мастер-классы Фестиваль — это всегда праздник, где каждая вещь хранит частичку души своего создателя. Приходи за тем, чтобы найти своё уникальное сокровище, зарядиться творческой энергией и почувствовать себя частью большого и душевного сообщества. 6-7 июня с 12:00 до 19:00