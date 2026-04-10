Музыка, которая помогает остановить момент, чтобы его запомнить навсегда. Композитор-неоклассик Роза ФА представит авторскую программу «На кончиках пальцев» — концерт для фортепиано, камерно-симфонического оркестра «Новое искусство», солирующей скрипки Андрея Ваторопина, курая Арслана Умурзакова и электронного саунда. Кинематографичная неоклассика, наполненная яркими эмоциями, светом и призрачной красотой настоящего момента. Про прикосновения любимого человека, которые остаются в памяти. Про близость. Про способность замечать жизнь: тотально проживать её «здесь и сейчас», чувствуя глубину момента. Про истинное касание с миром, которое необратимо. Вместе с композитором на сцену выйдут музыканты камерно-симфонического оркестра «Новое искусство» — коллектива, основанного выпускниками Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В его составе — лауреаты международных конкурсов и музыканты ведущих оркестров Москвы, объединяющие академическую традицию и современную музыку. Роза ФА — композитор-неоклассик, экспериментирующий со звуком и создающий кинематографичные мелодии проживания чувств, чья музыка вошла в глобальную библиотеку TEDx и звучала в общественных пространствах Европы.