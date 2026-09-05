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Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

Крыша Novotel, Новослободская улица, 23

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от 5200₽ до 7300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Есть песни, которые невозможно забыть. Достаточно первых секунд Billie Jean, Thriller или Earth Song и время будто на мгновение возвращается назад. Этим летом легендарные хиты Майкла Джексона прозвучат на открытой крыше над вечерней Москвой на 18 этаже в неожиданном джазовом и соул-звучании. Бархатный голос Ольги Ашмариной звучит мягко, чувственно и по-своему проживает каждую песню, открывая знакомые хиты с новой стороны. Живой бенд, тёплый грув, перкуссия и авторские аранжировки добавляют знаменитым хитам ещё больше свободы. Кажется, будто эти песни всегда были созданы именно для такого летнего вечера: с малиновым закатом, бокалом любимого напитка и огнями большого города внизу. Пока солнце медленно уходит за город, на крыше загораются гирлянды и свечи. Кто-то тихо подпевает, кто-то танцует у сцены, а кто-то просто наслаждается красивым летним вечером и музыкой, которая объединяет поколения.

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