Есть песни, которые невозможно забыть. Достаточно первых секунд Billie Jean, Thriller или Earth Song и время будто на мгновение возвращается назад. Этим летом легендарные хиты Майкла Джексона прозвучат на открытой крыше над вечерней Москвой на 18 этаже в неожиданном джазовом и соул-звучании. Бархатный голос Ольги Ашмариной звучит мягко, чувственно и по-своему проживает каждую песню, открывая знакомые хиты с новой стороны. Живой бенд, тёплый грув, перкуссия и авторские аранжировки добавляют знаменитым хитам ещё больше свободы. Кажется, будто эти песни всегда были созданы именно для такого летнего вечера: с малиновым закатом, бокалом любимого напитка и огнями большого города внизу. Пока солнце медленно уходит за город, на крыше загораются гирлянды и свечи. Кто-то тихо подпевает, кто-то танцует у сцены, а кто-то просто наслаждается красивым летним вечером и музыкой, которая объединяет поколения.