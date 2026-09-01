Концерт лучших комиков страны и профессиональных джазовых музыкантов. Шоу, которое объединяет настоящий джаз и остроумие стендап-артистов. Мировые хиты джаза и известные композиции в джазовом исполнении прозвучат от резидентов лучших джаз-клубов Москвы. На сцену выйдут сильнейшие комики Москвы с проверенным комедийным материалом, который существует на данный момент только в живом исполнении. Ты их точно видел, ведь они — участники известных стендап-проектов на ТВ, Ютуб и ВК («Стендап на ТНТ», «Открытый микрофон», шоу «Разгоны», «Большое шоу»). Состав джазменов и стендап-комиков всегда уникальный для каждого мероприятия. Сбор гостей за 30 минут до начала. Размещение происходит согласно купленным местам и в соответствии со схемой зала. Продолжительность: 2 часа (первый час — джазовое выступление музыкантов, второй час — стендап-концерт от трёх комиков) Возможно употребление нецензурной лексики.