Помнишь то трепетное чувство из детства, когда в город приезжал цирк? Когда сердце замирало при виде возводящегося величественного шатра, а глаза жадно ловили каждое движение в ярких цирковых вагончиках? Когда ты, затаив дыхание, следил за грациозными артистами, мечтая хотя бы на миг прикоснуться к этой удивительной жизни, стать частью цирковой семьи, путешествовать по миру в составе пестрого циркового каравана. И даже думал, а что если спрятаться в том дальнем вагончике и... уехать с цирком?! Кабаре «Сказки на ночь» приглашает тебя в самое дерзкое путешествие в мир старого цирка. Забудь всё, что ты знал о традиционных представлениях. Премьерное шоу «Уеду с цирком!» — это не просто представление, это погружение в самую суть цирковой жизни, увиденной глазами тех, кто живёт шоу каждый день. Что тебя ждёт? • Потрясающие авторские номера • Захватывающие истории, рассказанные языком танца и театра • Сценические костюмы, от которых захватывает дух • Горячий джазовый вокал и виртуозный саксофон • Яркий бурлеск и зажигательные перформансы