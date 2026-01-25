ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Психологическая игра «Империя магов»

проспект Мира, 5к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+

Про событие

Настольная психологическая игра, которая помогает в самопознании. Это игра о том, какие стратегии ты используешь в разных жизненных ситуациях, насколько они эффективны, что стоит за ними и что нужно изменить, чтобы получить желаемый результат. Игра покажет тебе сильные стороны и даст подсказку, как миновать подводные камни в реальной жизни. Это шанс увидеть себя со стороны и понять, как ты принимаешь решения, кого впускаешь в свою жизнь и как используешь возможности, которые тебе выпадают. Цель игры — узнать: — как ты относишься к ресурсам – как тратишь их, как восполняешь, как приумножаешь — как используешь ресурсы для достижения своих целей — как ты взаимодействуешь с другими людьми, умеешь ли делиться с ними и получать от них помощь. Ведущий: Сергей Геворкян, психолог-консультант, Московский институт психоанализа, 2023. Игропрактик Запись в тг: https://t.me/Gevorgray

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Цветном
Популярное
Сахаджа йога медитация на Цветном

Бесплатно

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста