Возраст 18+
Про событие
Настольная психологическая игра, которая помогает в самопознании. Это игра о том, какие стратегии ты используешь в разных жизненных ситуациях, насколько они эффективны, что стоит за ними и что нужно изменить, чтобы получить желаемый результат. Игра покажет тебе сильные стороны и даст подсказку, как миновать подводные камни в реальной жизни. Это шанс увидеть себя со стороны и понять, как ты принимаешь решения, кого впускаешь в свою жизнь и как используешь возможности, которые тебе выпадают. Цель игры — узнать: — как ты относишься к ресурсам – как тратишь их, как восполняешь, как приумножаешь — как используешь ресурсы для достижения своих целей — как ты взаимодействуешь с другими людьми, умеешь ли делиться с ними и получать от них помощь. Ведущий: Сергей Геворкян, психолог-консультант, Московский институт психоанализа, 2023. Игропрактик Запись в тг: https://t.me/Gevorgray
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