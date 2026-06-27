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Группа эмоциональной поддержки

Коворкинг-центр НКО, улица Винокурова, 2

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Другие — это безопасное пространство для общения и встреч людей с психическими и психологическими особенностями, и неравнодушных к теме ментального здоровья. Здесь каждый желающий может поделиться своими переживаниями и проблемами, а также получить эмоциональную поддержку. Группа проходит в три круга. На первом круге все участники познакомятся, поделятся новостями за неделю. Второй круг (самый продолжительный) — желающие по очереди озвучивают свои запросы и выбирают формат обратной связи от группы: поддержка, совет, рекомендация. Третий круг — завершение группы и обратная связь участников по встрече. На группе присутствует модератор, который следит, чтобы участники не перебивали друг друга и возможность высказаться имел каждый. Группа проходит в формате «равный равному». Это значит, что в группе нет психологов или других консультантов, которые ставят диагнозы или оценивают в какой-либо другой форме. На группе сохроняется анонимность участников, поэтому при регистрации ты можешь указать ненастоящие имя и фамилию. Посещение полностью бесплатное и не подразумевает какие-либо пожертвования. Но ты можешь принести недорогое угощение к чаю: печенья, шоколадку, вафли и т. д.

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