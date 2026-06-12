Кураторская экскурсия по выставке «Только не говори маме» с художницей и основательницей арт-центра Linda de La — Линдой. Поговорят о ключевых работах, скрытых темах и деталях, которые легко не заметить при самостоятельном просмотре. Это возможность увидеть выставку глазами её автора, узнать больше о процессе создания проекта и задать вопросы лично. Во время экскурсии Линда расскажет об идее и творческих решениях. Через художественные образы и инсталляции «Только не говори маме» исследует то, о чём порой сложно говорить словами: детские переживания, память и эмоциональный опыт, который остается с нами во взрослой жизни. Экскурсия подойдёт как тем, кто впервые знакомится с выставкой, так и тем, кто уже посетил её и хочет открыть для себя новые смыслы.