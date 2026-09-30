XVI Международная «Фотобиеннале-2026», которая представит российскую и международную фотографию во всём многообразии её визуальных средств и жанров. В рамках биеннале пройдут выставки: «Театр подсознания» Роджера Баллена — классика мировой фотографии и новые серии, включая российскую премьеру проекта «Инферно» (2025) по мотивам «Божественной комедии» Данте. «О пришельцах, русалках и медузах» Яна Шлегеля — новые серии 2024–2026 годов о красоте пластических форм мира. «За стеклом» Александры Катьер — работы, продолжающие традиции классической фотографии и ручной печати. Советский период представят несколько проектов: «Говорящие плакаты немого кино» — киноплакаты 1920–1930-х годов из коллекции Александра Добровинского, с показами немых фильмов и образовательной программой. «Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда» — к 135-летию Лили Брик; фотографии, коллажи Родченко, плакаты и фрагменты фильмов. «Даёшь автомобиль!» — история советской автомобилизации 1920–1930-х годов; более 200 экспонатов, включая мотоцикл Л-300 и педальную машинку. «Метро — пульс времени» — к 90-летию Московского метрополитена; фотографии, кинохроника и новые проекты современных авторов о станциях последних 15 лет. График работы: Ежедневно: 12:00–21:00 пн — выходной.