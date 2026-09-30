Тайная комната — место, где было утрачено время, своего рода шкатулка, архив, игра в прятки. Там надежно убраны скелеты в шкафы, не живут постояльцы, не радуются и не плачут. Звенящая тишина становится почти осязаемой, и её сложно продолжать игнорировать. У каждого есть такая комната — некогда забытый или тщательно сокрытый полустанок, когда-то ставший местом передышки. Следуя поэтике Марселя Пруста, экспозиция воссоздает образ универсального спрятанного, добиваясь единства иносказания — метафоры организованного, насыщенного смыслами бездомья, которое, по иронии, становится домом для всего, что туда так или иначе поместили, не найдя для него другого, подчас светского, места. Но всегда наступает момент, когда потаённую комнату открывают на короткий час для званого ужина, приподнимают чехлы, дают возможность разглядеть интимное, памятное. Чтобы тайное не оставалось тайным, даже если его время ещё не пришло. Даже если ты был не до конца к этому готов. Вход свободный. Часы работы: Ср-пт 12:00–20:00 Сб-вс 12:00–19:00 Пн-вт – выходные