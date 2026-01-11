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Под стук колёс

ArtStory
Старопименовский пер., д.14

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Современные художники из разных уголков страны размышляют на тему пути, времени и движения. В их работах железная дорога становится самостоятельной вселенной со своей эстетикой, заставляющей глубоко чувствовать и размышлять. Железная дорога — пространство встреч и расставаний, воспоминаний, ностальгии и ожидания нового, символ жизненного пути. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог ощутить движение и смену пейзажа за окном, сделать остановку на вокзале и снова отправиться в путь вслед за мечтами. Вторник — воскресенье 12:00-20:00

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