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Иммерсивный шоу-спектакль «Картина на миллион»

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВ

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Завершение:

от 5900₽ до 10000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Ты — одно из действующих лиц. Ты — можешь примерить самые неожиданные образы вместе с профессиональными актёрами. Ты — одновременно гость, участник, артист и зритель. Представь: ты приглашён на выставку редких картин. Главная сенсация вечера — полотно известного художника стоимостью миллион долларов. Сразу после выставки картину должен приобрести таинственный меценат-миллионер, и после этого она навсегда исчезнет от посторонних глаз в частной коллекции. Сегодня — твой последний шанс её увидеть. Но всё ли пойдёт по плану? В этот вечер тебя ждут: — приветственный напиток; — театральный перформанс; — живая музыка; — участие в спектакле вместе с профессиональными актёрами театра "Модерн". — неожиданные роли и новые эмоции; — веселье и незабываемые впечатления. Кем ты станешь в этой истории — наблюдателем, героем или тем, кто изменит ход событий? То, как далеко ты решишь зайти в своей роли, зависит только от тебя. Это не спектакль, который ты смотришь. Это спектакль, в котором ты живёшь.

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