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Вероника Датини

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Вероника — комик и автор, выступающая в жанре современного юмора и стендапа. Известна наблюдательным стилем, импровизацией и умением превращать повседневные ситуации в яркие комедийные истории. Участвует в юмористических проектах и развивает собственную манеру общения с аудиторией. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.

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