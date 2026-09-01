Вероника Датини
Садовая Черногрязская 22 с1
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Вероника — комик и автор, выступающая в жанре современного юмора и стендапа. Известна наблюдательным стилем, импровизацией и умением превращать повседневные ситуации в яркие комедийные истории. Участвует в юмористических проектах и развивает собственную манеру общения с аудиторией. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.
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