Вероника — комик и автор, выступающая в жанре современного юмора и стендапа. Известна наблюдательным стилем, импровизацией и умением превращать повседневные ситуации в яркие комедийные истории. Участвует в юмористических проектах и развивает собственную манеру общения с аудиторией. Стоимость еды и напитков не входит в стоимость билета.