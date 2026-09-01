Комики с ТНТ с новыми шутками
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 699₽ до 799₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом. Если ты пришёл с компанией — вы сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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