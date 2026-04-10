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Кто главный: ты или твой мозг?

Аудиториум, улица Воздвиженка, 9

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потому что голодны? Либет показал, что мозг принимает решения за полсекунды до того, как мы его осознаём? В данной лекции разберут, что на самом деле говорят самые известные эксперименты (в том числе с «расщеплённым мозгом») в области нейробиологии и психологии, и выяснят, кто кого обманывает и манипулирует: мы нашим мозгом или он нами. Кто рассказывает? Владимир Алипов. Учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности — память и её механизмы.

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