Судьи выносят больше обвинительных приговоров ближе к обеденному перерыву, потому что голодны? Либет показал, что мозг принимает решения за полсекунды до того, как мы его осознаём? В данной лекции разберут, что на самом деле говорят самые известные эксперименты (в том числе с «расщеплённым мозгом») в области нейробиологии и психологии, и выяснят, кто кого обманывает и манипулирует: мы нашим мозгом или он нами. Кто рассказывает? Владимир Алипов. Учёный-нейробиолог, врач, популяризатор науки. Основное направление научной деятельности — память и её механизмы.