Расширенный класс Хатха-йоги под живое сопровождение диджея в стиле Эмбиент. Всё начнётся с настройки: пранаямы и работы с дыханием. Проработаешь последовательность Хатха-йоги равномерно разминая, разогревая все тело и сделаешь силовой акцент в некоторых направлениях. Завершишь практику медитацией на сердечный центр и глубокой шавасаной. На протяжение всего класса ты будешь погружен в особенную атмосферу электронной live музыки в стиле Эмбиент — обладающий особенно обволакивающим, ненавязчивым звучанием с использованием звуков природы, мантр и синтовых мелодий. Класс Хатха-йоги проведёт Старостина Анастасия, а в музыкальное сопровождение вас погрузит Kate P — музыкальный продюсер и диджей, работает в жанре электронной музыки. Kate сама практикует Хатха-йогу и создает звуковые пространства, точно совпадающие с ритмом и интенсивностью группы. Каждый раз она создает уникальный живой микс из нового музывального материала, который усиливает концентрацию и помогает глубже погрузиться в практику. Стоимость: до 1 мая — 2 500 руб. с 1 мая — 3 000 руб.