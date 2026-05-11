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Хатха-йога и диджей

Yoga Space Никитская
Вознесенский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Расширенный класс Хатха-йоги под живое сопровождение диджея в стиле Эмбиент. Всё начнётся с настройки: пранаямы и работы с дыханием. Проработаешь последовательность Хатха-йоги равномерно разминая, разогревая все тело и сделаешь силовой акцент в некоторых направлениях. Завершишь практику медитацией на сердечный центр и глубокой шавасаной. На протяжение всего класса ты будешь погружен в особенную атмосферу электронной live музыки в стиле Эмбиент — обладающий особенно обволакивающим, ненавязчивым звучанием с использованием звуков природы, мантр и синтовых мелодий. Класс Хатха-йоги проведёт Старостина Анастасия, а в музыкальное сопровождение вас погрузит Kate P — музыкальный продюсер и диджей, работает в жанре электронной музыки. Kate сама практикует Хатха-йогу и создает звуковые пространства, точно совпадающие с ритмом и интенсивностью группы. Каждый раз она создает уникальный живой микс из нового музывального материала, который усиливает концентрацию и помогает глубже погрузиться в практику. Стоимость: до 1 мая — 2 500 руб. с 1 мая — 3 000 руб.

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