Павел Дедищев
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
от 2100₽ до 3700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое Шоу». Дерзкий, харизматичный и самобытный комик из Курска, подкупающий своей простотой. Павел сразу полюбился зрителям за его понятный искренний юмор, в котором комик метко подмечает реалии жизни в современной России. В его шутках каждый зритель, независимо от места жительства и статуса, сможет узнать себя. Событие состоится в Bolshevik Loft. Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам рекомендуем приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы. На входе потребуется паспорт.
Контакты
На картеКарта места...
Пишем об этом событии в блоге
Топ событий сентября 2023 в Москве
Не время хандрить и лежать на ковре, каким бы красивым он не был. Москва никогда не спит — вперёд на крутое мероприятие.
Насть, сходи! Выпуск 2: День рождения в Москве
Советуем коллеге места и события для празднования
Топ событий августа 2023 в Москве
Когда немножечко грустно и лето подходит к концу — заходи в Kaverafisha. Подборка лучших событий для незабываемого августа.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи