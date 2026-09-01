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Саша Борсук

Стендап клуб на Трубной
Рождественский бульвар, 10/7 стр. 1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участница проектов: «Женщины-Комики», «Стендап Комики», «Разгоны», «Книжный клуб», «Токсики» и телевизионного проекта «Женский стендап», автор и исполнитель своего сольного концерта и просто классная девчонка. С собой возьми паспорт.

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