Участница проектов: «Женщины-Комики», «Стендап Комики», «Разгоны», «Книжный клуб», «Токсики» и телевизионного проекта «Женский стендап», автор и исполнитель своего сольного концерта и просто классная девчонка. С собой возьми паспорт.