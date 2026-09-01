Проверка материала от невероятно опытных комиков. Максимально топовый состав для самых любимых гостей нашего клуба. Невероятные эмоции и душевная атмосфера — лучший вечер обеспечен. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, посадка происходит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.