Опытные комики с ТВ и Ютуб
Садовая Черногрязская 22 с1
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от 888₽ до 999₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверка материала от невероятно опытных комиков. Максимально топовый состав для самых любимых гостей нашего клуба. Невероятные эмоции и душевная атмосфера — лучший вечер обеспечен. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, посадка происходит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если вы пришли компанией — вы сядете вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.
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