Насть, сходи! Выпуск 2: День рождения в Москве

Весной мы собирали для Насти небольшую подборку мест и событий в Петербурге, а теперь помогаем с идеями для празднования дня рождения 24 августа в Москве.
Мы расспросили именинницу о предпочтениях, и вот что предлагаем:
Настроиться на радость
«Икигай: искусство жить» — это точка, которую точно стоит добавить в маршрут. С 12:00 до 21:30 нужно будет заглянуть в центр М'АРС буквально на час — и возможно, заложить тем самым основу для целого года радости и гармонии, ведь именно на это направлена японская филосовия икигай.
Интерактивная выставка познакомит тебя с принципами икигай через 5 локаций, задействующих разные органы чувств. А ещё можно будет загадать желание — то есть +1 желание к именинному торту!
Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходящего солнца – «икигай». «Икигай» обозначает удовольствие и смысл человеческой жизни. Вся мудрость ...
от 700₽
Кулинарный завтрак с игристым
Если есть настроение готовить в приятной компании, загляни на мастер-класс в Novikov School. Научишься готовить блинчики Креп Сюзетт и сырники с ягодным соусом (в 10:00) или пряную шакшуку и картофельные вафли с лососем и сливочным кремом (в 12:30).
Поздний завтрак с бокалом игристого – всегда хорошая идея! Особенно, если приготовить его под наставничеством шефа в компании приятных людей. Устрой себе маленький праздник, научись готовить два блю...
Обед в темноте
После трёх часов дня можно сходить за новым опытом в необычный ресторан. На что направится твоё внимание, пока зрение будет отдыхать?
Вечер с юмором
Мы знаем, что ты любишь стендап. В Москве с этим всё налажено, так что вот подборка выступлений комиков.
Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...
от 5000₽
Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...
от 2100₽
Шоу, на котором самые опытные, самые знаменитые и самые профессиональные комики ...
550₽
Вечер философский
Бывает, что в день рождения хочется поразмышлять о том, что ждёт впереди. На этот случай в афише 24 августа предусмотрены спектакль по Рею Бредбери и лекция о долголетии.
С древних времён люди пытаются раскрыть секрет бессмертия и найти фонтан вечной ...
от 800₽
Вечер с виноделом
А это просто изысканный вариант и знакомство с интересным человеком: вечер с владелицей винодельни Poggio del Moro Татьяной Кузнецовой. Сопровождать вина будут специально подобранные блюда SEPTA, в программе 5 вин, 3 блюда, закуски и занимательные беседы.
Проведем уникальный винный ужин под кодовым названием «Приключения русской в Италии». Это не просто дегустация, а вечер с владелицей и виноделом Poggio del Moro, Татьяной Кузнецово...
5000₽
Вечер творческий
Создать на память об этом дне что-то красивое — это к ребятам из My Hygge Box, например. Есть витражный мастер-класс по расписанию, но можно и договориться об индивидуальной практике.
Мастер-класс от My Hygge Box по созданию витража –небольшой интерьерной фигурки или подвески. Не придется учиться шесть лет, искать дорогие инструменты и материалы — организаторы...
3300₽
Вечер музыкальный
Тут у нас на выбор: гитарист Therr Maitz, концерт-медитация на крыше и разные великие песни в джазовом звучании.
На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...
от 2700₽
Окунись в поток теплой проникновенной музыки и ярких аранжировок с любимыми миро...
от 2700₽
Программа "Французский джаз" - легкий и приятный перформанс, состоящий из джазов...
от 2300₽
Иммерсивный вечер в пабе
Насть, ну это, наверное, самое эксцентричное мероприятие из всей подборки, и очень при этом интеллектуальное! Познакомишься с ирландской драматургией, поэзией и прозой — в живом диалоге с актёрами.
Будут читать отрывки их пьес Мартина Макдоны, сценариста фильмов «Банши Иншерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Залечь на дне в Брюгге».
Поэтическо-театральный вечер. Знакомься с ирландской драматургией, поэзией и прозой в живом диалоге с актёрами. Чтение отрывков из пьес: «Лейтенант с острова Инишмор», «Очень-оче...
от 1500₽
Роскошная театрализованная экскурсия в отеле
Последний по порядку, но не по значению вариант — сходить на красивый спектакль-экскурсию и остаться на ночь в «Хилтоне» или «Национале». Это будет атмосферное театрализованное погружение в истории, действие которых происходит в пятизвёздочных отелях.
Спектакль-экскурсия проведёт тебя по самым интересным событиям истории гостиницы...
6300₽
Спектакль-экскурсия в Хилтон Ленинградская — это променад по одной из самых изве...
6300₽