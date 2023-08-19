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Насть, сходи! Выпуск 2: День рождения в Москве

Советуем коллеге места и события для празднования

Весной мы собирали для Насти небольшую подборку мест и событий в Петербурге, а теперь помогаем с идеями для празднования дня рождения 24 августа в Москве.

Мы расспросили именинницу о предпочтениях, и вот что предлагаем:

Настроиться на радость

«Икигай: искусство жить» — это точка, которую точно стоит добавить в маршрут. С 12:00 до 21:30 нужно будет заглянуть в центр М'АРС буквально на час — и возможно, заложить тем самым основу для целого года радости и гармонии, ведь именно на это направлена японская филосовия икигай.

Интерактивная выставка познакомит тебя с принципами икигай через 5 локаций, задействующих разные органы чувств. А ещё можно будет загадать желание — то есть +1 желание к именинному торту! 

Выставка «Икигай: искусство жить»
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Выставка «Икигай: искусство жить»

Мультисенсорная выставка-квест, посвященная многогранному термину Страны восходящего солнца – «икигай». «Икигай» обозначает удовольствие и смысл человеческой жизни. Вся мудрость ...

до
Марс

от 700₽

Кулинарный завтрак с игристым 

Если есть настроение готовить в приятной компании, загляни на мастер-класс в Novikov School. Научишься готовить блинчики Креп Сюзетт и сырники с ягодным соусом (в 10:00) или пряную шакшуку и картофельные вафли с лососем и сливочным кремом (в 12:30).

Обед в темноте

После трёх часов дня можно сходить за новым опытом в необычный ресторан. На что направится твоё внимание, пока зрение будет отдыхать?

Вечер с юмором

Мы знаем, что ты любишь стендап. В Москве с этим всё налажено, так что вот  подборка выступлений комиков. 

Comedy Club | 20 февраля
Comedy Club | 20 февраля

Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...

3-я ул. Ямского Поля, 15

от 5000₽

Павел Дедищев
Павел Дедищев

Резидент «StandUp на ТНТ», участник шоу «Labelcom», «Outside StandUp», «Большое ...

Большевик Лофт

от 2100₽

Элитная проверка
Элитная проверка

Шоу, на котором самые опытные, самые знаменитые и самые профессиональные комики ...

Камеди Хаб

550₽

Вечер философский

Бывает, что в день рождения хочется поразмышлять о том, что ждёт впереди. На этот случай в афише 24 августа предусмотрены спектакль по Рею Бредбери и лекция о долголетии. 

Вечер с виноделом

А это просто изысканный вариант и знакомство с интересным человеком: вечер с владелицей винодельни Poggio del Moro Татьяной Кузнецовой. Сопровождать вина будут специально подобранные блюда SEPTA, в программе 5 вин, 3 блюда, закуски и занимательные беседы.

Приключения русской в Италии
Приключения русской в Италии

Проведем уникальный винный ужин под кодовым названием «Приключения русской в Италии». Это не просто дегустация, а вечер с владелицей и виноделом Poggio del Moro, Татьяной Кузнецово...

бар Septa, Большая Филевская, 4

5000₽

Вечер творческий

Создать на память об этом дне что-то красивое — это к ребятам из My Hygge Box, например. Есть витражный мастер-класс по расписанию, но можно и договориться об индивидуальной практике.

Витражи в стиле «Тиффани»
Витражи в стиле «Тиффани»

Мастер-класс от My Hygge Box по созданию витража –небольшой интерьерной фигурки или подвески. Не придется учиться шесть лет, искать дорогие инструменты и материалы — организаторы...

ул. Мантулинская, 10

3300₽

Вечер музыкальный

Тут у нас на выбор: гитарист Therr Maitz, концерт-медитация на крыше и разные великие песни в джазовом звучании.

Концерт-медитация «Этника на Крыше»
Концерт-медитация «Этника на Крыше»

На крыше с панорамой в 360 градусов, при свете звёзд, сидя на уютных подушках ср...

Квартира с видом

от 2700₽

Мировые хиты нулевых в джазовом звучании на крыше | 20:45
Мировые хиты нулевых в джазовом звучании на крыше | 20:45

Окунись в поток теплой проникновенной музыки и ярких аранжировок с любимыми миро...

Крыша Ibis, Киевская улица дом 2, этаж 5

от 2700₽

Французский джаз на высоте
Французский джаз на высоте

Программа "Французский джаз" - легкий и приятный перформанс, состоящий из джазов...

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3 , стр. 1

от 2300₽

Иммерсивный вечер в пабе

Насть, ну это, наверное, самое эксцентричное мероприятие из всей подборки, и очень при этом интеллектуальное! Познакомишься с ирландской драматургией, поэзией и прозой — в живом диалоге с актёрами.

Будут читать отрывки их пьес Мартина Макдоны, сценариста фильмов «Банши Иншерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Залечь на дне в Брюгге».

Ирландские Чтения
Ирландские Чтения

Поэтическо-театральный вечер. Знакомься с ирландской драматургией, поэзией и прозой в живом диалоге с актёрами. Чтение отрывков из пьес: «Лейтенант с острова Инишмор», «Очень-оче...

Abbey Players

от 1500₽


Роскошная театрализованная экскурсия в отеле 

Последний по порядку, но не по значению вариант — сходить на красивый спектакль-экскурсию и остаться на ночь в «Хилтоне» или «Национале». Это будет атмосферное театрализованное погружение в истории, действие которых происходит в пятизвёздочных отелях.

Заблудшие в Национале
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Заблудшие в Национале

Спектакль-экскурсия проведёт тебя по самым интересным событиям истории гостиницы...

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Отель Националь, Моховая улица, 15/1с1

6300₽

Заблудшие в Хилтон
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Заблудшие в Хилтон

Спектакль-экскурсия в Хилтон Ленинградская — это променад по одной из самых изве...

Гостиница Hilton Ленинградская, Каланчёвская улица, 21/40

6300₽

Надеемся, мы угадали и Насте что-то из этих вариантов приглянётся. Если тоже хочешь составить себе подборку на день рождения или другой особенный день — заглядывай в приложение «Кавёр», ссылки на скачивание найдёшь чуть ниже на этой странице :) 

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