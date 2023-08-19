Насть, сходи! Выпуск 2: День рождения в Москве

Весной мы собирали для Насти небольшую подборку мест и событий в Петербурге, а теперь помогаем с идеями для празднования дня рождения 24 августа в Москве.

Мы расспросили именинницу о предпочтениях, и вот что предлагаем:

Настроиться на радость

«Икигай: искусство жить» — это точка, которую точно стоит добавить в маршрут. С 12:00 до 21:30 нужно будет заглянуть в центр М'АРС буквально на час — и возможно, заложить тем самым основу для целого года радости и гармонии, ведь именно на это направлена японская филосовия икигай.

Интерактивная выставка познакомит тебя с принципами икигай через 5 локаций, задействующих разные органы чувств. А ещё можно будет загадать желание — то есть +1 желание к именинному торту!

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Кулинарный завтрак с игристым

Если есть настроение готовить в приятной компании, загляни на мастер-класс в Novikov School. Научишься готовить блинчики Креп Сюзетт и сырники с ягодным соусом (в 10:00) или пряную шакшуку и картофельные вафли с лососем и сливочным кремом (в 12:30).

Обед в темноте

После трёх часов дня можно сходить за новым опытом в необычный ресторан. На что направится твоё внимание, пока зрение будет отдыхать?

Вечер с юмором

Мы знаем, что ты любишь стендап. В Москве с этим всё налажено, так что вот подборка выступлений комиков.

Вечер философский

Бывает, что в день рождения хочется поразмышлять о том, что ждёт впереди. На этот случай в афише 24 августа предусмотрены спектакль по Рею Бредбери и лекция о долголетии.

Вечер с виноделом

А это просто изысканный вариант и знакомство с интересным человеком: вечер с владелицей винодельни Poggio del Moro Татьяной Кузнецовой. Сопровождать вина будут специально подобранные блюда SEPTA, в программе 5 вин, 3 блюда, закуски и занимательные беседы.

Приключения русской в Италии Проведем уникальный винный ужин под кодовым названием «Приключения русской в Италии». Это не просто дегустация, а вечер с владелицей и виноделом Poggio del Moro, Татьяной Кузнецово... 24 августа бар Septa, Большая Филевская, 4 5000₽

Вечер творческий

Создать на память об этом дне что-то красивое — это к ребятам из My Hygge Box, например. Есть витражный мастер-класс по расписанию, но можно и договориться об индивидуальной практике.

Витражи в стиле «Тиффани» Мастер-класс от My Hygge Box по созданию витража –небольшой интерьерной фигурки или подвески. Не придется учиться шесть лет, искать дорогие инструменты и материалы — организаторы... 24 августа ул. Мантулинская, 10 3300₽

Вечер музыкальный

Тут у нас на выбор: гитарист Therr Maitz, концерт-медитация на крыше и разные великие песни в джазовом звучании.

Иммерсивный вечер в пабе

Насть, ну это, наверное, самое эксцентричное мероприятие из всей подборки, и очень при этом интеллектуальное! Познакомишься с ирландской драматургией, поэзией и прозой — в живом диалоге с актёрами.

Будут читать отрывки их пьес Мартина Макдоны, сценариста фильмов «Банши Иншерина», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Залечь на дне в Брюгге».

Ирландские Чтения Поэтическо-театральный вечер. Знакомься с ирландской драматургией, поэзией и прозой в живом диалоге с актёрами. Чтение отрывков из пьес: «Лейтенант с острова Инишмор», «Очень-оче... 26 сентября Abbey Players от 1500₽





Роскошная театрализованная экскурсия в отеле

Последний по порядку, но не по значению вариант — сходить на красивый спектакль-экскурсию и остаться на ночь в «Хилтоне» или «Национале». Это будет атмосферное театрализованное погружение в истории, действие которых происходит в пятизвёздочных отелях.

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