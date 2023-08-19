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Заблудшие в Национале

Отель Националь, Моховая улица, 15/1с1

Начало:

Завершение:

6300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-экскурсия проведёт тебя по самым интересным событиям истории гостиницы «Националь». Здесь гостили десятки самых видных деятелей истории и культуры, среди которых числе Ленин, Сталин, балерина Анна Павлова. Спектакль проходит каждую неделю в 17:30 и 19:30 Здесь ты всегда будешь желанным гостем, которого встретят бокалом игристого, проведут по закрытым местам, расскажут интригующие истории в формате театрализованного спектакля. Во время непринужденной прогулки по роскошным залам и номерам ты встретишься с заблудшей душой балерины Анны Павловой, узнаешь, почему один случай в номере чуть не стоил жизни Михаилу Шолохову, в каком номере жил Владимир Ильич Ленин, сколько лет легендарному отелю и многое другое. Хороший формат для лёгкого вечера как в компании, так и в одиночку. Понравится любителям красивых интерьеров и необычного отдыха. Будет интересно как коренным москвичам, так и гостям столицы. Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. По завершению представления гостей ждёт фуршет с легкими закусками и игристым. Тайминг мероприятия: — 19:00 - 19:30 — Welcome с бокалом игристого; — 19:30 - 20:30 — Спектакль-экскурсия; — 20:30 - 21:00 — Фуршет после экскурсии с напитками. Все актуальные даты смотри по ссылке.

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Комментарии

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Настасия
14 января, 16:12

Была, понравилось. :) Экскурсия + мини спектакли в каждой комнате пронзают и заряжают атмосферой легендарного отеля. Получилось мини путешествие назад в прошлое :) Очень красивый отель - рекомендую к посещению особенно тем кто интересуется историей

SS
Svetlana Sapozhnikova
10 августа 2025, 18:13

Почему последние комменты за 2024 год... тоже хочу. А туда только взрослым можно, подросткам нельзя?

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Гриша
11 августа 2025, 10:28

Svetlana Sapozhnikova, подростку сколько лет?)

VRp
Victoria Rudenko psy
10 сентября 2024, 22:33

Хочу сходить, ищу компанию. Пишите

А
Аноним
28 июля 2024, 03:47

Хочу сходить, ищу компанию) пишите

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Пользователь №534810
14 февраля 2024, 02:33

Отель ни о чем. Экскурсия слабовата. Фуршет таксебе. Актеры лишь хороши

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Анюта №57433
8 января 2024, 20:33

Очень понравилась экскурсия. Сочетание интересных фактов, интерьеров, а также игры актеров, которая переносит тебя в события тех времен ✨ и приятные дополнения в виде шампанского и фуршета. Советую !)

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Катя
16 октября 2023, 06:28

Ищу компанию)

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Viktoriya Vremeni
12 ноября 2023, 14:16

Катя, я тоже ищу компанию

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Елена
6 февраля 2024, 01:45

Viktoriya Vremeni, вы сходили уже?

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