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Комментарии
Почему последние комменты за 2024 год... тоже хочу. А туда только взрослым можно, подросткам нельзя?
Svetlana Sapozhnikova, подростку сколько лет?)
Хочу сходить, ищу компанию. Пишите
Хочу сходить, ищу компанию) пишите
Отель ни о чем. Экскурсия слабовата. Фуршет таксебе. Актеры лишь хороши
Очень понравилась экскурсия. Сочетание интересных фактов, интерьеров, а также игры актеров, которая переносит тебя в события тех времен ✨ и приятные дополнения в виде шампанского и фуршета. Советую !)
Ищу компанию)
Катя, я тоже ищу компанию
Viktoriya Vremeni, вы сходили уже?
Была, понравилось. :) Экскурсия + мини спектакли в каждой комнате пронзают и заряжают атмосферой легендарного отеля. Получилось мини путешествие назад в прошлое :) Очень красивый отель - рекомендую к посещению особенно тем кто интересуется историей