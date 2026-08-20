Возраст 18+
Про событие
Место для разговоров по душам в большом городе. Нескучные истории, классные компании, приятные вечера и правильное настроение. Тема: «Истории, которые могли произойти только в 90-х (ну, почти)» Ограбления, кутежи и удивительные знакомства в плацкарте — истории с духом российских 90х будешь слушать и рассказывать в кафе на Мясницкой, оформленном в стиле советской квартиры. Четверг, вечер, неожиданное меню и приятная компания, что ещё нужно? Подробнее: https://t.me/+jwo4qpK8Zm02ODU6 Где: кафе в 7 минутах от метро Чистые пруды/Тургеневская/Сретенский бульвар. Обязательна регистрация.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи