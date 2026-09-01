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Спектакли
Про событие
Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённой мистической повести Александра Сергеевича Пушкина. Главный герой Германн любитель карточных игр, узнаёт о существовании беспроигрышной комбинации из трёх карт. Лёгкие деньги манят героя, он задумывает выведать секрет у его носительницы — старой графини. Увенчаются ли успехом поиски секрета трёх карт? Как сложится любовная история героев? Иммерсивный формат спектакля предполагает перемещение по залу и активное взаимодействие с актёрами. В стоимость билета входит депозит 3000 руб.
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