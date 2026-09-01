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Питер Пэн. Теперь взрослые — это мы…

Бар Воспоминаний, Малый Златоустинский переулок, 3с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Ты тоже, наверняка, когда-то был ребёнком. Вопрос, только, как давно? А, может, ты так и остался там, в детстве? И все эти утомительные новеллы о серьёзных взрослых не про тебя?.. И, как нам жить эту «взрослую» жизнь, если мы до сих пор летаем во сне? Моно-спектакль, в котором история Джеймса Барри становится личным опытом. Ничего лишнего, только актёр и зритель вместе проживают самые значимые моменты каждый своего детства. Это не плейбэк, не стендап, не игра в ностальгию. Это исповедь ребёнка, не желавшего становиться взрослым. Спектакль-диалог. Вслух или про себя, но тебе точно будет что сказать, и герой тебе ответит. Спектакль-воспоминание. Всё, что происходит впервые, делает нас взрослее. Какое из воих «впервые» сделало тебя непоправимо взрослыми? Вспомни. Спектакль-возможность. Неверлэнд у каждого свой. Но дорогу туда помнит не каждый. Просто закрой глаза, и вернись в свои без двух семь. Этот спектакль для тебя… если ты тоже был ребёнком.

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