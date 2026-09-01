Гулять на широкую ногу в Москве было принято всегда, однако начало грандиозным столичным пирушкам положили именно рестораны в Петровском парке и около. Почему там? Да потому что повеселиться и напиться в городе — это что? Нужны большие расстояния, бешено нестись за город на тройке в «Яръ» или «Стрельну», где можно выкинуть что-нибудь такое, о чём будут говорить ещё долгое время. Кутилы регулярно попадали на страницы светской и криминальной хроники, становились объектом шуток, признания или удивления. Но никогда не были объектом презрения, если по итогу все счета оплачены, а все извинения принесены. Извинения? За что? Ну, как, бывало, выпьешь, так кулаки у тебя и чешутся, так подходящей скулы и ждёшь… Кутёж — это всегда размах, безумство и колоссальные потраченные суммы. Поговоришь о московских кутежах и легендарных ресторанах, где в кутёжном угаре творились самые невероятные истории. Спикер — Ирина Буреева — гид-культуролог, организатор сборных групп и индивидуальных экскурсий по городу, блогер, лектор, голос туристического сервиса RUSPASS. Постоянный эксперт на радио и ТВ, участница различных городских проектов. В стоимость входят: — яркий рассказ спикера — основное блюдо — десерт — бокал вина или чай/кофе — репортажная съёмка