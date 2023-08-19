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Заблудшие в Хилтон

Гостиница Hilton Ленинградская, Каланчёвская улица, 21/40

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Завершение:

6300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-экскурсия в Хилтон Ленинградская — это променад по одной из самых известных сталинских высоток. Главный герой — архитектор здания Леонид Поляков — приглашает гостей в театрализованное путешествие с рассказами о тайнах, которые хранит современная гостиница. История оживает: гости встретятся с министром культуры советских времен Екатериной Фурцевой, узнают тайны дочери Брежнева, соприкоснутся с монументальной архитектурой. Надевай наушники и наслаждайся представлением в гостинице Hilton Ленинградская, на котором ты: — Познакомишься с архитектором здания - товарищем Поляковым — Рассмотришь интерьеры символа величия Советского союза и власти Сталина — Погладишь когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага — Узнаешь историю перекрестка семи дорог — Прикоснёшься к историям нескольких заблудших душ, навсегда потерявших себя в стенах здания — Рассмотришь самую длинную люстру, внесенную в книгу рекордов Гиннесса Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. По завершению представления — фуршет с лёгкими закусками и игристым.

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Комментарии

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Маша
14 января 2024, 04:03

Нас очень погрузило. В конце сидели на фуршете с ощущением, что уже месяц живем в отеле и знаем всех местных персонажей! Классные иммерсивы от актеров без неловкости. Очень понравилось!

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Ксенич
3 октября 2023, 21:34

На «Заблудших» можно выиграть билет! Добавь событие в избранное, сделай скриншот и выложи до 15:00 5 октября в комментарии к посту про пачку добра №1 в нашем телеграм-канале @kaver_afisha

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