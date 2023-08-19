Спектакль-экскурсия в Хилтон Ленинградская — это променад по одной из самых известных сталинских высоток. Главный герой — архитектор здания Леонид Поляков — приглашает гостей в театрализованное путешествие с рассказами о тайнах, которые хранит современная гостиница. История оживает: гости встретятся с министром культуры советских времен Екатериной Фурцевой, узнают тайны дочери Брежнева, соприкоснутся с монументальной архитектурой. Надевай наушники и наслаждайся представлением в гостинице Hilton Ленинградская, на котором ты: — Познакомишься с архитектором здания - товарищем Поляковым — Рассмотришь интерьеры символа величия Советского союза и власти Сталина — Погладишь когти немецких трофейных золотых львиц из Рейхстага — Узнаешь историю перекрестка семи дорог — Прикоснёшься к историям нескольких заблудших душ, навсегда потерявших себя в стенах здания — Рассмотришь самую длинную люстру, внесенную в книгу рекордов Гиннесса Кроме самой экскурсии, ты получишь приветственный бокал игристого, а фотограф сделает личные фото в интерьерах отеля. По завершению представления — фуршет с лёгкими закусками и игристым.