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Наивно. Супер

Театр Практика
Большой Козихинский переулок 30

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Как быть, если в твои 25 лет всё вдруг утратило смысл и распалось на бессвязные кусочки? Эрленд Лу предлагает остановить привычную рутину и сосредоточиться на самых простых вещах вроде игр, прогулок, составления списков и общения с окружающими людьми. Список №1. Что ждёт зрителей на спектакле в «Практике»? — режиссура Алексея Мартынова — хореография Александра Тронова — игра с мячом — переписка по факсу — поиск возлюблённой — размышления о времени — настоящая дружба — перспективы — любовь — выход из кризиса Наивно? Супер! Режиссёр Алексей Мартынов и хореограф Александр Тронов работают над спектаклем в лабораторном формате, экспериментируя над формой и отталкиваясь от этюдов и импровизаций артистов. Постановщики смело сочетают приёмы пластического и драматического театра, находя в их синтезе неожиданные и свежие решения. На сцене два нарратива — текстовый и телесный — будут существовать в постоянном диалоге. Продолжительность: 2 часа 15 минут

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