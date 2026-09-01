Как быть, если в твои 25 лет всё вдруг утратило смысл и распалось на бессвязные кусочки? Эрленд Лу предлагает остановить привычную рутину и сосредоточиться на самых простых вещах вроде игр, прогулок, составления списков и общения с окружающими людьми. Список №1. Что ждёт зрителей на спектакле в «Практике»? — режиссура Алексея Мартынова — хореография Александра Тронова — игра с мячом — переписка по факсу — поиск возлюблённой — размышления о времени — настоящая дружба — перспективы — любовь — выход из кризиса Наивно? Супер! Режиссёр Алексей Мартынов и хореограф Александр Тронов работают над спектаклем в лабораторном формате, экспериментируя над формой и отталкиваясь от этюдов и импровизаций артистов. Постановщики смело сочетают приёмы пластического и драматического театра, находя в их синтезе неожиданные и свежие решения. На сцене два нарратива — текстовый и телесный — будут существовать в постоянном диалоге. Продолжительность: 2 часа 15 минут