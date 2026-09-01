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Как быть, если в твои 25 лет всё вдруг утратило смысл и распалось на бессвязные ...
от 3000₽
Комментарии
Буквально пару дней назад впервые пришла сюда на спектакль - Дни нашей жизни. Осталась под большим впечатлением от актёрской игры. Обязательно приду снова😊
Была здесь очень давно! Понравилось безумно. Обязательно вернусь в скором времени ❤
Как и говорил! В этот театр нельзя не вернуться! Посетили спектакль «В кольцах», и это был настоящий театр жизни! Сюжет завораживает с первой же минуты, погружая зрителей в мир, где привычные московские кольца превращаются в магические защитники, а затем — в опасные мишени. Представьте, вы просыпаетесь утром и обнаруживаете, что привычная стабильность исчезла, и ваш город погружается в череду испытаний. Именно это произошло с героями спектакля, и, честное слово, за ними было невозможно не следить. Актеры так живо передавали эмоции — от глубокого отчаяния до бешеной эйфории, что казалось, будто ты сам переживаешь все эти перипетии вместе с ними. Особенно впечатлила сценография: магические кольца Москвы, которые на глазах превращаются в символы неустойчивости, были воплощены так эффектно, что дух захватывало. Этот спектакль — настоящая эмоциональная карусель. Надо смотреть!
Театр Практика - место, куда мы вернемся! И снова безграничная благодарность Кавру и его команде! Сходили на психоделическую оперу Мамлеев. Признаться, от восторга я иногда забывал дышать) Психоделическая опера Мамлеева - это как фантастическое путешествие через его удивительные рассказы. Она показывает нам самые странные и загадочные стороны нашего мира. Герои в опере ищут себя и свои истинные чувства. Рассказы Мамлеева заставляют нас задуматься о потере себя и стремлении к чему-то более глубокому. Сюжеты заставляют нас думать о нашем месте в мире и о границе между реальностью и фантазией, встречая в себе элементы ужаса и комического. Актеры на сцене становятся живыми масками героев, показывая их самые сильные черты характера. Их речь наполнена особой интенсивностью и странной манерой, которая делает их выступления похожими на музыкальные номера. Настоящее откровение! Рекомендуем!
Один из моих любимых театров в Москве! Обожаю местные «вещи и ущи», после спектакля с удовольствием прочитала книгу. И очень порадовал «барахло» с антуражем барахолки и легендарный чай)