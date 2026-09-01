Инсталляционная интерактивная игра в город и горожан. Чтобы исследовать человеческий космос, артисты отстранятся от персонажей и станут проводниками между их историями и зрителями. А настоящих героев спектакля — красивых и нелепых, горьких и весёлых, легко узнаваемых жителей густонаселённых многоэтажек — воплотят крошечные фигурки горожан, застывшие в разных позах. Фрагменты их повседневности поймает и передаст на большие экраны ручная камера — так зрители смогут наблюдать одновременно за рождением и воплощением предметного спектакля. Есть вещи, сделанные из вещества, а есть вещи, сделанные из ума — ущи. Те и другие современная писательница Алла Горбунова описала в коротких рассказах из своего первого прозаического сборника — коллекции забавных, ироничных и пугающих миниатюр, где бытовое соседствует с метафизическим. Случайно подсмотренные сценки из жизни окружающих, как мерцающее зеркало, отражают привычную реальность и обнажают её абсурдную изнанку. В спектакле Кирилла Люкевича они соединяются в летопись одного из типовых районов городской окраины, где так наглядно проявляются радости, тревоги и переживания настоящего времени, понятные каждому стремления и страхи. Продолжительность: 1 час 45 мин без антракта.