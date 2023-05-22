Насть, сходи!

Экспресс-подборка для хорошего человека — что поесть и куда сходить в Петербурге

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Дано: Насте понравился концерт в Анненкирхе. Есть два свободных дня в Петербурге.

Куда сходить 22-23 мая в Петербурге

Поесть и выпить

Настя писала, что завтраки в отеле невкусные. Рекомендуем позавтракать во французском бистро Лё Мужик!

А поужинать в будни можно и нужно в заведениях Koza Group. По понедельникам там дают сет из 1 кг мидий и бутылочки вина за 1500!