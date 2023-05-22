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Насть, сходи!

Экспресс-подборка для хорошего человека — что поесть и куда сходить в Петербурге

Что будет в статье:

  1. - Куда сходить 22-23 мая в Петербурге
  2. - Поесть и выпить

Дано: Насте понравился концерт в Анненкирхе. Есть два свободных дня в Петербурге.

Куда сходить 22-23 мая в Петербурге

Глазамиядзаки
Глазамиядзаки

«Глазамиядзаки» — выставка, созданная специально для пространства Aiki и посвяще...

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Аптекарская наб. д. 18, стр. 1, коворкинг AVENUE-PAGE, 8 этаж, AIKI terrasa

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HITCH на Московском

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Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском
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Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Московском

6500₽

Лекция-концерт «Маскарад»
Лекция-концерт «Маскарад»

В Особняке Мясникова пройдет событие в формате лекции-концерта – когда, помимо р...

Особняк И. Мясникова

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Лендок

300₽

Поесть и выпить

Настя писала, что завтраки в отеле невкусные. Рекомендуем позавтракать во французском бистро Лё Мужик! 

 А поужинать в будни можно и нужно в заведениях Koza Group. По понедельникам там дают сет из 1 кг мидий и бутылочки вина за 1500!

Хочешь, чтобы мы и тебе придумали, куда сходить? Отмечай в сторис в запрещённой соцсети kaver_afisha и пиши вводные :)

Что есть в статье:

  1. Куда сходить 22-23 мая в Петербурге
  2. Поесть и выпить

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