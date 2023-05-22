Насть, сходи!

Дано: Насте понравился концерт в Анненкирхе. Есть два свободных дня в Петербурге.
Куда сходить 22-23 мая в Петербурге
«Глазамиядзаки» — выставка, созданная специально для пространства Aiki и посвяще...
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Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
В Особняке Мясникова пройдет событие в формате лекции-концерта – когда, помимо р...
1500₽
О фильме: Яркая и цветущая Америка 50-х. В сочных красках Сан-Франциско зарождае...
300₽
Поесть и выпить
Настя писала, что завтраки в отеле невкусные. Рекомендуем позавтракать во французском бистро Лё Мужик!
А поужинать в будни можно и нужно в заведениях Koza Group. По понедельникам там дают сет из 1 кг мидий и бутылочки вина за 1500!