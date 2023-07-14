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В темноте?!

Москва, Октябрьская ул., дом 2

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Ресторан «В темноте?!» — это место, где ты сможешь по-новому взглянуть на жизнь. За полтора-два часа, проведённые в абсолютной темноте, ты сможешь сосредоточиться на общении с своим визави, уделяя больше внимания смыслу слов и интонаций, улавливая изменение настроения собеседника. Режим работы: Ежедневно 12:00-23:00 https://v-temnote.ru/
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Комментарии

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Polly_x
22 января 2025, 23:45

Класс!

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Natasha
9 января 2025, 17:36

Непередаваемые ощущения от ужина в темноте. Самый лучший вариант свидания, где можно сосредоточиться на голосе и прикосновениях. Кухня достойная. Но из всех поданных блюд смогла распознать только 2. С удовольствием рекомендую к посещению.

А
Аноним
13 марта 2024, 12:37

Незабываемые ощущения и переживания! Очень рекомендую!

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